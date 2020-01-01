В Британии мужчина родил ребенка от женщины - фото

Роды прошли успешно, малышу уже три месяца / Фото Mirror

В Великобритании 39-летний мужчина-трансгендер родил ребенка. На данный момент малышу, которого назвали Джейми, уже три месяца.

Рувим Шарп, который работает свадебным фотографом, сменил пол еще 12 лет назад. Тогда он превратился из женщины в мужчину, при этом у него остались матка и яичники, передает Mirror.

Забеременеть мужчине-трансгендеру удалось с помощью донорской спермы. Для этого он прекратил принимать тестостерон шесть лет назад и занялся поиском "отца" ребенка в соцсетях. Донором спермы стала женщина-трансгендер, у которой сохранились мужские половые органы.

Мужчина родил ребенка / Фото Mirror

Донором спермы стала женщина-трансгендер / Фото Mirror

Рувим забеременел с помощью медиков. Роды впоследствии прошли успешно.

"Потребовалось шесть лет, чтобы достичь этого, но теперь у нас на руках ребенок. Это и была конечная цель. Я, наконец, чувствую себя совершенным", - заявил Рувим.

Напомним, женщина-трансгендер Джолин Доусон из Австралии хочет, чтобы врачи вставили ей в голову два грудных импланта. Таким образом, Доусон хочеть "забыть про укладку" волос.