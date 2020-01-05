Пьяный за рулем: на курорте в Италии произошло устрашающее смертельное ДТП

В Италии произошло жуткое смертельное ДТП / скриншот соцсети

Итальянские копы расследует жуткое ДТП на одном из популярных горнолыжных курортов страны, в результате которого погибли шесть туристов.

По информации, смертельная авария произошла в городе Лутаго в Южном Тироле, где утром 5 января в группу из 17 человек на бешеной скорости влетела машина.

Стало известно, что автомобиль сбил насмерть шесть туристов, еще 11 оказались на больничных койках в австрийских и южнотирольских больницах. По предварительной информации, соятосние троих граждан, которых госпитализировали, расценивается как тяжелое.

Копы уточнили, что все погибшие – граждане Германии.

В ДТП погибли 6 граждан Германии / скриншот соцсети

Отметим, предварительная версия смертельной аварии – пьянство водителя за рулем. Итальянские СМИ уже сообщили, что управлял злополучной машиной 28-летний гражданин Италии. Мужчина был пьян - содержание алкоголя в его крови превысило допустимые нормы.

Также стало известно, что виновник ДТП находится в больнице, где сдает необходимые анализы.

Винокник смертельной аварии был пьян / скриншот соцсети

Другие причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее в Египте на севере страны 28 декабря произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 22 человека погибли и еще семь пострадавших госпитализированы.

Как сообщило Министерство здравоохранения Египта, в районе Порт-Саида столкнулись грузовой автомобиль и автобус, который перевозил местных рабочих, которые трудятся на швейной фабрике.