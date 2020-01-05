Массовое утопление: в России 30 машин рыбаков ушли под лед

Автомобили пошли под лед во Владивостоке/ скриншот

В российском Владивостоке произошло ЧП во время зимней рыбалки - около 30 автомобилей рыбаков провалились под лед. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В Сети опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, что некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса. Некоторым рыбакам удалось самим вытащить своего "железного коня" из воды, другим – понадобилась помощь спасателей.

Зимняя рыбалка во Владивостоке закончилась неудачно / скриншот

В МЧС сообщили, что глубина в этом месте не превышает двух метров.

Очевидцы событий выдвинули версию произошедшего – по их словам, некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда. В результате машины пошли по воду.

Напомним, в Киевской области вблизи села Страхолесье Иванковского района во время катания на снегоходе по Киевскому водохранилищу провалились под лед три человека. Один из пострадавших спасся самостоятельно, а двое выбраться на поверхность не смогли.