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"Интеграция будет": политолог озвучил "ультиматум" Кремля для Минска

8 января 2020, 06:01

Россия использовала не все возможности для "согласия" Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Российская Федерация имеет достаточно рычагов давления на президента Беларуси Александра Лукашенко. По словам российского политолога Валерия Соловья, тема объединения Москвы и Минска "не закрыта".

При этом он указал, что этот вопрос "может перейти в практическую плоскость через несколько месяцев".

"Через несколько месяцев будет гораздо больший масштаб "свершений", - заявил Соловей в интервью Фонтанке.

Кроме того, он считает, что для "углубленной интеграции" могут быть необходимы референдумы.

"Я не думаю, что будут нужны референдумы. Для этого будут использованы более примитивные, но более сильнодействующие средства. Например, такое давление на Лукашенко, что он просто не сможет устоять", - сообщил политолог.

Также он указал, что Кремль использовал еще не все возможности для "согласия", поэтому на Лукашенко "можно давить так, что он согласится".

"Насколько мне известно, ему сформулировали дилемму следующим образом: интеграция будет с тобой или без тебя, выбирай. Ну, вот он пока все мнется. Все должно быть решено до лета", - подытожил Соловей.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко предрек стране тяжелый год и призвал соотечественников сохранить страну.

Россия Беларусь Александр Лукашенко
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