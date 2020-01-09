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"Заслуживает доверия": в ЕС прокомментировали версию о том, что самолет МАУ сбили по ошибке

9 января 2020, 21:22

В ЕС считают, что версия крушения самолета МАУ, согласно которой Боинг сбили по гошибке, имеет право на существование.

самолет МАУ
самолет МАУ / Фото ISNA

Европейские спецслужбы отметили, что информация о том, что украинский самолет был сбит в Иране по ошибке, "заслуживает доверия".

По информации CNN, Представители европейской службы безопасности считают, что сообщения о том, что украинский авиалайнер был сбит зенитно-ракетным комплексом Ирана по ошибке, заслуживают доверия.

Ранее Главред писал, что Newsweek со ссылкой на свои источники сообщало, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet. Два чиновника Пентагона сказали изданию, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны. Кроме того, информацию о наличии данных у Пентагона о том, что украинский самолет был сбит, подтверждает агентство CBS.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что техническая неисправность не является причиной крушения украинского самолета в Иране.

крушение Боинг Иран МАУ
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