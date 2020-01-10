Иран и Украина совместно расшифруют "черные ящики" Боинга МАУ

Самолет МАУ потерпел катастрофу в Иране / Reuters

Иран и Украина совместно расшифруют бортовые самописцы самолета Международных авиалиний Украины, который потерпел катастрофу близ аэропорта Тегерана.

Контроль над ходом расследования будут осуществлять судебные власти Ирана, передает агентство Bloomberg.

В сообщении отмечается, что необходимым для расследования оборудованием стороны располагают.

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - добавляет агентство.

Читайте такжеПламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в ИранеНапомним, ранее президент Владимир Зеленский оценил вероятность попадания ракеты в самолет МАУ: по его словам, эта версия пока не имеет подтверждения.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.

Как сообщалось, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

В ответ в Иране заявили о том, что информация о том, что украинский Боинг в Иране мог быть сбит ракетой является манипуляцией со стороны США.