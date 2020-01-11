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Российская ракета прошила кабину: опубликованы детали крушения самолета МАУ

11 января 2020, 13:57

На фрагменте кабины нашли пробоины поражающих элементов боевой части ракеты.

Фрагмент кабины сбитого в Иране украинского Боинга / Фейсбук В.Зеленского

На деталях кабины украинского Боинга Международных авиалиний Украины, который потерпел катастрофу 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана, обнаружили фрагменты пробоин от взрыва зенитной ракеты.

Во время обследования деталей рухнувшего самолета никаких повреждений обнаружить не удалось, рассказал источник Цензор.НЕТ в государственной комиссии, которая работает на месте катастрофы.

"Не было взрыва и пожара ни в двигателях ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым. Не бросались в глаза, в отличие от останков Боинга МН-17, какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Много повреждений на корпусе это результат падения. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета", - подчеркнул он.

Источник отметил, что среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины и после этого на фрагменте кабины были обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку.

Читайте такжеПламя и мощный взрыв: появилось новое видео катастрофы самолета МАУ в Иране"Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент", - говорит эксперт.

Он также изложил вероятную версию катастрофы украинского самолета в Иране:

- Российская зенитная ракета Тор поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов;

- Прямое попадание - и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь;

- Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".
Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

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Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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