Опубликовано новое видео запуска ракеты по украинскому Боингу в Иране

В Иране сбили самолет МАУ / Reuters

В Сети обнародовали новое видео, на котором предположительно запечатлен момент пуска ракеты, которая сбила украинский Боинг, вылетевший из аэропорта Тегерана.

Кадры с запуском ракеты выложил у себя в Twitter журналист-расследователь Кристиан Триберт.

"На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету", - подчеркнул он в подписи к видео и добавил, что геолокация совпадает с местом возможного попадания ракеты в самолет.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Как отметил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс, его группа изучает новое видео.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, видно запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет. Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух Тор, но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", - добавил Хиггинс в комментарии Укринформу.

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Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.