Иран направит в Украину спецпредставителя в связи с катастрофой самолета МАУ

Рухани направляет в Киев иранского представителя / Reuters

Президент Ирана Хасан Рухани распорядился направить в ближайшее время в Украину спецпредставителя, который в Киеве официально выразит сожаление в связи с крушением самолета МАУ в небе над Тегераном из-за поражения иранской ракетой.

"В ближайшем будущем я направлю в вашу страну специального представителя, который официально выразит Украине сожаление иранского народа и правительства", - сообщается на сайте иранского лидера, где указано на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рухани добавил, что дал министру иностранных дел Ирана распоряжение находиться в постоянной связи с украинским коллегой и продолжать сотрудничество по вопросу инцидента. Он еще раз отметил, что к аварии привела человеческая ошибка и правоохранительные органы Ирана, а затем суд примут решение относительно наказания виновных.

Президент Ирана пообещал выполнить все юридические обязательства, а также оказывать всестороннюю помощь украинским экспертам, которые работают на месте трагедии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с главой Ирана Хасаном Рухани, который принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших. Иранский лидер признал факт того, что его государство сбило украинский Боинг 737.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.