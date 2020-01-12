"Хрюкающий врун" Пушков возбудился из-за обвинений России в крушении Боинга

Пушков возбудился из-за обвинений РФ в крушении Боинга МАУ / Фото: Reuters

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал "ненормальным" бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова из-за его слов о том, что ответственность за крушение украинского Боинга в Иране должна нести Россия, которая "систематически поддерживает терроризм и нарушает международные санкции".

"Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз", - высказался Пушков на своей странице в Твиттере.

Отметим, жаждущих прокомментировать сообщение Пушкова и перемыть косточки Турчинову в Сети нашлось великое множество. Правда, Пушкову тоже досталось.

"А Турчинов и не политик, он мясник и кровавый пастор", - высказался Алксандр Рукавишников.

"Не буду настаивать, но Боря английский тоже видит Россию виноватой", - сказал Владимир Смирнов.

"А Вы задумайтесь. не от большого ума Украина твердит о наказании РФ за сбитый самолет в Иране. Это все не просто так. Вы подумайте. что это они спешат и забегают намного вперед и план строится именно к этому обвинению. Вам еще смешно? А может это скоро станет фактом?Думали?", - вопрошает Евгений Гризли.

"Не только Турчинову это пришло в голову, но и наши так называемые оппозиционеры призывают извинится за сбитый Боинг в Иране. Видимо у них с Турчиновым один диагноз", - высказался некий Дмитрий С.

"Ага, я ждал этого сообщения. Молодец, Пушков, не подкачал. Патентованный идиот", - добавил Андрей Малыгин.

"Генетический мерзавец и подонок. Эталон гвардии ботоксной гниды", - высказался Андрей Дрок.

"Пушков никто и звать его ни как, хрюкающий врун в программе ПРАВО ЗНАТЬ жирного свиньи Куликова!", - отметил некий пользователь Сети.

Напомним, ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия должна нести ответственность за сбитый в Иране украинский Боинг.

При этом Турчинов подчеркнул, что это уже второй пассажирский Боинг, который был уничтожен при помощи российской ракеты.

"И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии", - заявил он.