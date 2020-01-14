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"Тоже надеялись": в Госдуме РФ решили "закрыть рот" Эстонии

14 января 2020, 14:06

Российские политики заявили, что у эстонского президента западная риторика.

Госдума
Госдума / "ТВ Центр"

В Государственной думе Российской Федерации раскипятились из-за заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о неоправданных надеждах. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов увидел "руку Запада".

"Не дело эстонского президента или руководителя любой другой страны давать какие-то исторические оценки по жизни и развитию другого государства", - цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что Москва тоже разочарована в Таллине.

"Мы тоже надеялись на создание в Эстонии демократического государства, где соблюдаются права всех людей, независимо от национальностей; где можно получать образование на родном языке; где не героизируют нацистов; где следуют собственным национальным интересам, а не интересам других стран; где президент не является русофобом и откуда массово не бегут собственные граждане", - отметил парламентарий в Facebook.

Как ранее сообщал Главред, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что надежды эстонцев на кардинальные изменения в РФ не воплотились в жизнь.

Россия Эстония Госдума РФ Керсти Кальюлайд
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