Жуткая катастрофа самолета МАУ: подробности опознания тел погибших

Иран, самолет, МАУ / Reuters

В Иране экспертам удалось опознать тела 100 погибших во время катастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране.

"Самоотверженными усилиями наших коллег, судмедэкспертов число опознанных погибших в результате крушения украинского самолета достигло 100 человек", - сказал глава уголовной прокуратуры Мохаммад Шахреяри, сообщает агентство ISNA.

Он уточнил, что тела 30 погибших уже доставлены их семьям.

По словам чиновника, "работа по опознанию остальных погибших продолжается и должна быть завершена к концу недели".