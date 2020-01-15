Снял на видео, как ракета сбила боинг МАУ: в Иране арестовали очевидца авиакрушения

В Иране арестовали очевидца крушения Боинга МАУ / @flyuia.ua

В Иране арестовали человека, снявшего на видео сбитие иранскими ракетами пассажирского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, в результате чего погибли 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

"В Иране заявили об аресте человека, который снимал видео с украинским пассажирским самолетом, сбитым ракетой", - говорится в сообщении ВВС.

По информации, задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с национальной безопасностью.

В то же время иранский журналист из Лондона, который первоначально разместил видео авиакрушения украинского пассажирского самолета, настаивает на том, что его источник в безопасности, и что иранские власти арестовали не того человека.

Напомним, ранее Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.

Читайте такжеПробыл в небе семь минут: The New York Times воспроизвела смертельный рейс самолета МАУ в ИранеТакже ранее в Иране власти начали аресты после того, как возле Тегерана ракетой был сбит украинский самолет Боинг авиакомпании МАУ.

О задержаниях заявил официальных представитель судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили. В то же время президент Ирана Хасан Рухани подеркнул, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Поэтому все, кто был причастен к случившемуся, будут наказаны, пообещал президент.