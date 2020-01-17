На месте падения Боинга в Иране мародеры искали вещи и обломки – украинский эксперт

Место крушения самолета МАУ в Иране / Alimadadi

В Иране, на месте крушение Боинга Международных авиалиний Украины, сбитого после вылета из аэропорта Тегерана, мародеры собирали обломки самолета, а также искали вещи погибших.

Как подчеркнул работавший на месте авиакатастрофы директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, место падения украинского самолета не охранялось должным образом, сообщает пресс-служба КНИИСЭ.

"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа... иранцев, которые собирали вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал", - рассказал украинский эксперт.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Читайте такжеКрушение Боинга в Иране: посол посоветовал поискать российский след

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.