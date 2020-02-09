Из-за урагана пассажирский самолет достиг скорости звука

Самолет стал рекордсменом / Reuters

Следовавший по рейсу Нью-Йорк — Лондон пассажирский самолет Boeing 747 приблизился к скорости звука благодаря урагану Сиара, разбушевавшемуся в Великобритании.

Как сообщает The Independent, об инциденте стало известно из данных онлайн-трекера Flightradar24.

Уточняется, что лайнер авиакомпании British Airways совершил рейс за четыре часа 56 минут, развив скорость 800 миль в час, что эквивалентно около 1200 километров в час.

В последние дни из-за урагана в Великобритании отменены авиарейсы, а также автобусы и поезда. Также организаторы переносят различные мероприятия по причине неблагоприятных погодных условий.

This is the terrifying moment a plane lands at Birmingham Airport during #StormCiara ? pic.twitter.com/qTVsL3r3ih — Metro (@MetroUK) February 9, 2020

Как ранее сообщалось, бушевавшие в Австралии с ноября 2019 года масштабные пожары внезапно сами потухли после сильного ливня.

Напомним, из-за жутких пожаров в Австралии погибли 24 человека и полмиллиарда животных. По мнению пожарных, для полного восстановления континента после пожаров необходимо около 100 лет.

Как сообщал Главред, правительство Австралии не будет принимать помощь Украины в борьбе с масштабными лесными пожарами. В пресс-службе Министерства иностранных дел уточнили, что австралийские власти констатировали наличие у них достаточного количества ресурсов.

Также после масштабных лесных пожаров, которые нанесли колоссальный ущерб, Австралию накрыли мощные песчаные бури.