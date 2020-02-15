Катастрофа Боинга МАУ: главы МИД пяти стран выдвинули требование Тегерану

Место крушения Боинга МАУ в Иране / twitter.com / SZimpas

Главы МИД стран-участниц Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS75 (Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан) потребовали от Ирана привлечь к ответственности виновных в сбитии украинского Боинга.

"Сегодня министры стран Международной группы координации планируют вручить министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифи письмо, в котором повторно подчеркивают необходимость обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновных, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии", - говорится в сообщении МИД Украины.

Читайте такжеКатастрофа самолета МАУ: Иран назвал условие передачи Украине черных ящиковВо время разговора с Зарифи министры стран Координационной группы настаивали на том, чтобы Иран продолжал предпринимать все необходимые активные шаги для решения многих важных вопросов по установлению причин и ответственности за сбитый самолет, подчеркивается в сообщении.

"Министры стран Международной группы координации призвали к прозрачному и тщательному расследованию в соответствии со стандартами и процедурами Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - рассказали в МИД Украины.

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Также министры требуют от Ирана своевременную и справедливую компенсацию, соизмеримую с предыдущими подобными трагическими случаями.

Кроме того, министры призвали Иран завершить тщательное и прозрачное уголовное расследование сбития самолета рейса PS752.

Читайте такжеАвось пронесет: военные Ирана три дня врали своему президенту об ударе по Боингу МАУКак заявил глава МИД Канады Франсуа Шампань, Иран уже доказал несостоятельность провести анализ "черных ящиков" украинского самолета.

"В течение 30 дней Иран показал, что у него нет то технической, то другой возможности прочитать "черные ящики", поэтому он должен передать их стороне, которая имеет такую возможность. Мы знаем, что французские власти предложили Ирану такую возможность", - добавил он, отвечая на вопросы журналистов на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Напомним, ранее оффициальный Тегеран признал, что не в состоянии самостоятельно расшифровать без участия западных экспертов "черные ящики" Боинга Международных авиалиний Украины, сбитого иранской ракетой.