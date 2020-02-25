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"Известно даже детям": РПЦ установит в своих храмах видеокамеры

25 февраля 2020, 15:31

Камеры будут размещены с учетом "внутренних установлений" РПЦ.

Видеокамера в храмах РПЦ
Видеокамера в храмах РПЦ / auto.ria.com

В Российской Федерации решили следить за прихожанами православных церквей. Так, в храмах Русской православной церкви установят видеокамеры.

При этом указано, что камеры будут размещены с учетом "внутренних установлений" РПЦ.

"Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан", - цитирует руководителя Правового управления Московской патриархии игумению Ксению Интерфакс.

По ее словам, видеокамер в алтарях, местах проведения исповеди не будет, а в братских и сестринских помещениях камеры предлагают заменить обходами. Планируется, что камеры установят в церквях вместительностью более 500 человек.

Размещением камер будет заниматься специальная комиссия во главе с правящим архиереем или уполномоченное им лицо.

"Камеры видеонаблюдения можно отключить, что хорошо известно даже детям", - отметила игумения.

Кроме того, она указала, что по решению настоятеля камеры могут отключать во время крещения, венчания или отпевания, то есть, индивидуальных обрядов.

Как ранее сообщал Главред, в Русской православной церкви гражданских жен назвали бесплатными проститутками.

РПЦ камеры новости России
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