Власти Турции согласились отправить своих миротворцев на Донбасс

Турецкие поддержали развертывание миротворческой миссии ООН в зоне военного конфликта Донбасса и заявили о готовности разместить там свой контингент.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба президента Украины Петра Порошенко. Он в понедельник, 9 апреля, провел рабочую встречу встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили состояние подготовки к VII заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

К слову, во встрече также принимали участие глава украинского МИД Павел Климкин и замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что свою позицию по поводу миротворцев на Донбассе озвучили власти Польши.