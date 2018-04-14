Ракетный удар по Сирии. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

В документе отмечается, что 14 апреля США при поддержке своих союзников "нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики".

"Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — считает Путин.

По его словам, вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", "в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска".

"Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — утверждает российский лидер.

При этом Путин сообщил, что организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств.

"Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — добавил он.

Путин убежден, что "своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии".

Он считает, нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

"История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", — добавил президент РФ.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

В свою очередь, в МО России заявили о том, что союзники выпустили по Сирии более ста крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", "значительная" их часть была сбита сирийским средствами ПВО.