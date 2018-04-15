"Карлика отшлепали". Экс-депутат Госдумы предупредил Украину о мести Путина

В России парад Победы под угрозой, считает Боровой.
Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, после ракетного удара, нанесенного силами стран Запада по Сирии, Украине нужно приготовиться, поскольку президент РФ Владимир Путин будет мстить на ее территории.
В России парад Победы под угрозой — над лидером государства "будут смеяться", написал политик на своей странице в Facebook.
"Карлика отшлепали… Украине приготовиться, мстить Путин будет там", — отметил Боровой.
Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием.
Агентство Reuters писало, что силы трех стран стреляли по сирийской столице страны Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары. Посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.
Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.