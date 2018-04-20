Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США — Лавров

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров уверен, что президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп не допустят военного противостояния между их странами.

Политики "все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", рассказал он интервью РИА Новости.

"Я все-таки думаю, что и министр обороны Мэттис (Джеймс Мэттис — Ред.) и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Данфорд (Джозеф Данфорд — Ред.) понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США", — отметил министр.

Ранее советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым и сказал, что для налаживания более тесных отношений между их странами нужно решить ряд проблем.