Трамп назвал вероятные сроки встречи с лидером Северной Кореи

По словам президента США Дональда Трампа, его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться через 3-4 недели.

"Я считаю, что мы проведем встречу в течение трех-четырех недель. Это будет очень важная встреча относительно денуклеаризации Корейского полуострова", — передает Reuters слова Трампа.

Напомним, недавно лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на линии разграничения. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту и стал первым главой КНДР, посетившим Юг.

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил немедленно начать налалку железнодорожного сообщение между странами.