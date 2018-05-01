В Пентагоне рассказали о ближайшем будущем американских войск в Сирии

Глава министерства обороны США (Пентагона) Джеймс Мэттис заявил о том, что американские войска будут оставаться в Сирии до тех, пока ситуация в стране не стабилизируется окончательно.

"Чего мы не хотим, так это просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир. Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир", — во вторник, 1 мая, цитирует чиновника агентство Reuters.

По мнению Мэттиса, США и их союзники по коалиции находятся на пороге победы над ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство") и не планируют уходить из Сирии до тех пор, пока страна находится в состоянии войны.

Напомним, ранее в США сообщили о том, что Россия не сбила ни одной выпущенной по Сирии американской ракеты.