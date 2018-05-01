В Израиле парламент разрешил премьеру начинать войну

В Израиле в ночь на 1 мая парламент – Кнессет – внес изменения в местное законодательство. И теперь премьер страны вместе с министром обороны могут принимать решение по объявлению войны или началу крупной военной операции.

Делать это они могут в экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов местного Кабмина.

При этом они должны запротоколировать соображения, которые побудили их принять такое решение.

Как сообщает пресс-служба Кнессета, данную поправку поддержали 62 депутата при минимально необходимом 61 голосе. Против был 41 голос.

При этом в законопроект внесли поправку, согласно которой для принятия решения о начале военных действий теперь достаточно присутствия на заседании только половины членов Кабмина.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, которые свидетельствуют о тайной работе ученых Ирана над разработкой ядерного оружия. Он показал карты, иллюстрации и анимации, которые, по его словам, являются доказательством программы.

Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи опроверг заявление Израиля о секретной ядерной программе.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что иранские власти скрывали от МАГАТЭ огромный массив документов, посвященных ядерным технологиям.