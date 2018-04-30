Разведка Израиля нашла доказательства разработок Ираном ядерного оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, которые свидетельствуют о тайной работе ученых Ирана над разработкой ядерного оружия.

По информации ВВС, Нетаньяху назвал "ложью" недавние заявления Тегерана о закрытии ядерных программ.

"Власти страны снова солгали в 2015 году, когда Иран не стал "чистым" для Международного агентства по атомной энергии, как того требует сделка", - сказал он.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он показал карты, иллюстрации и анимации, которые, по его словам, являются доказательством программы ядерного оружия. Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами.

Глава правительства Израиля подчеркнул, что "есть 100 тыс. секретных файлов, которые доказывают, что Иран лгал". Он обвинил Тегеран в расширении ядерной программы.

Напомним, США призывают страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана для ограничения его ракетной программы. В связи с этим новый госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию.