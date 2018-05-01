Иранские власти скрывали документы о ядерных технологиях - госсекретарь США

Иранские власти скрывали от МАГАТЭ огромный массив документов, посвященных ядерным технологиям.

Такая информация содержится в опубликованном во вторник, 1 мая, заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

"Документы показывают, что у Ирана годами существовала секретная программа разработки ядерного оружия. Иран стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки. Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ", – говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что израильская разведка нашла доказательства разработок Ираном ядерного оружия. Позднее официальный Тегеран назвал израильское заявление" детским и нелепым шоу".



