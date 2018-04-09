Удар ракетами по авиабазе в Сирии: Россияне обвиняют Израиль

Представители Минобороны РФ заявили о том, что ракетно-бомбовый удар по расположенной в Сирии правительственной авиабазе нанесли самолеты ВВС Израиля.

"9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", - цитирует новостное агенство "Интерфакс" российских военных.

Кроме того, представители ведомства отметили, что силы ПВО Сирии сумели уничтожить пять из восьми ракет и лишь три ракеты достигли западной части авиабазы в Хомсе.

"Среди российских военных советников в Сирии пострадавших нет", - подытожили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось видео ракетного удара по сирийской авиабазе.



