В четвертый раз положил на конституцию: Путин официально стал президентом РФ

7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента РФ. Он официально стал главой государства еще на шесть лет.

Путин принес присягу, положив руку на конституцию. Затем председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность.

Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Трансляцию церемонии в прямом эфире вели российские телеканалы.

На инаугурацию Путин приехал на новом автомобиле из проекта "Кортеж", сообщает Telegram-канал Mash. Теперь Авто №1 выглядит так:

Напомним, президентские выборы Путин в 2018-м выиграл с рекордными показателями— за него проголосовали более 56,4 миллиона россиян.

После победы на выборах в 2018 году переизбранный глава государства предупредил своих сторонников, что они вместе с самим Путиным "обречены на успех".