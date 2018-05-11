Схвачены пять самых разыскиваемых лидеров ИГИЛ — Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что были схвачены пять самых разыскиваемых лидеров террористической организации "Исламское государство".

Главарей террористов обезвредили в четверг, 10 мая, говорится в сообщении американского лидера, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

"Пять самых разыскиваемых лидеров ИГИЛ только что схвачены", — отмечается в сообщении.

По данным агентства Reuters, Трамп имел в ввиду задержание в Ираке пяти командиров боевиков.

Напомним, в начале октября в минобороны РФ утверждали, что в Сирии российская авиация за двое суток уничтожила на восточном берегу Евфрата семь полевых командиров террористов ИГИЛ.