"Военный конфликт — единственный выход": США снова угрожает Северной Корее

Если КНДР откажется от саммита с участием северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, то это будет конец дипломатии.

Об этом сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Они совершают ошибку. Если они не явятся, это будет означать, что дипломатия провалилась", — заявил Грэм.

А в этом случае страны снова вернутся на путь конфликта, уверен он.

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"Мы пытаемся заставить их отказаться от ядерной программы, покончить с Корейской войной и прийти к взаимовыгодному результату. Если они не явятся, то это будет конец дипломатии. Если они не явятся и попытаются играть с Трампом, это означает, что военный конфликт — единственное, что остается", — добавил Грэм.

При этом он уверен, что Северная Корея в этом конфликте потерпит поражение.

Ранее журналист Виталий Портников рассказал, как Трамп выходом из иранской ядерной сделки помог Путину. По его словам, Украина оказалась в непростой ситуации.