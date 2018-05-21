Маска могут выгнать с должности главы совета директоров Tesla: стали известны подробности

Консультанты корпорации Tesla посоветовали акционерам уволить Илона Маска с должности главы совета директоров.

Рекомендацию уволить Маска представила консультационная фирма Institutional Shareholder Services, сообщает Bloomberg.

"Акционерам будет выгодна самая сильная форма независимого надзора за советом в виде независимого председателя", — говорится в отчете ISS.

Cообщается, что 5 июня на собрании акционеров переизберут трех из девяти членов совета директоров Tesla. В то же время ISS призывает не голосовать за кандидатуру инвестора Антонио Грасиаса, а также СЕО Twenty-First Century Fox Джеймса Мердока. Отметим, до этого Tesla столкнулась с трудностями при попытке наладить массовое производство Model 3.

Отметим, что Tesla получила рекордный убыток в I квартале 2018 года. Чистый убыток компании за отчетный период составил 710 млн долларов.

Напомним, ранее Маск анонсировал производство Tesla с двумя двигателями.