В Белом доме сообщили, где встретятся Трамп и лидер КНДР

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре на острове Сентоса.

Мероприятие состоится в отеле Capella, написала спикер в своем Twitter-аккаунте.

"… Мы благодарим наших сингапурских коллег за гостеприимство", — отмечается в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Глава США говорил, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.

Позже Дональд отменил переговоры. Потом американский лидер сообщил, что делегация США прибыла в КНДР, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между им и северокорейским лидером. В Белом доме подтвердили, что мероприятие состоится 12 июня.