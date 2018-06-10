Австралийский ученый "сел в лужу" из-за карты с "российским" Крымом

Австралийский ученый-демограф (науки о народонаселении) Саймон Кустенмахер опубликовал в карту России вместе с аннексированным полуостровом Крым.

Соответствующий пост он опубликовал на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter. "Карта показывает демографические популяции в России. Каждый из четырех цветов означает территорию, на которой проживает четверть населения страны", − написал он.

"Карта показывает демографические популяции в России. Каждый из четырех цветов означает территорию, на которой проживает четверть населения страны", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о то, что в Португалии сайт для туристов сделал карту Украины без Крыма.