Саммит Трампа и Ким Чен Ына. Главное

Во вторник, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР. Диалог начался с рукопожатия лидеров двух стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

После 40-минутной беседы в формате тет-а-тет Дональд Трамп и Ким Чен Ын ненадолго прервались, выступили с краткими заявлениями для прессы, после чего удалились на переговоры в расширенном составе. Стороны обсудили новые отношения между странами, создание системы мира, а также денуклеаризацию на Корейском полуострове.

WATCH: Trump and North Korean leader Kim Jong Un shake hands at start of #TrumpKimSummit. Follow live updates: https://t.co/IgIU4Ln2S8 pic.twitter.com/MhXKn0eRmr — Reuters Top News (@Reuters) 12 июня 2018 г.

По итогам встречи Трампа и Ким подписали совместный документ, который, впрочем, не содержит никаких конкретных шагов по изменению отношений, разоружению или отказу от санкций.

Лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - говорится в тексте документа.

Переговоры должны начаться уже на следующей неделе.

Всего соглашение содержит четыре пункта:

1. США и КНДР обязуются установить новые отношения в соответствии с желанием народов двух стран достичь мира и процветания.

2. США и КНДР будут совместно работать для достижения стабильности и мира на Корейском полуострове.

3. КНДР обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. КНДР взяла на себя обязательства помочь США идентифицировать и вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен еще во время Корейской войны (1950 - 1953 гг.).

ZOOM IN ON THE TEXT: "President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK, and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula." pic.twitter.com/vXBeIMP81i — Conor Finnegan (@cjf39) 12 июня 2018 г.

Стоит отметить, что лидер КНДР проигнорировал вопросы журналистов о ядерном разоружении страны. "Кима трижды спросили, откажется ли он от ядерных ракет, но он не ответил", - цитирует РИА Новости корреспондентов из делегации Белого дома.

В свою очередь, Трамп заявил о сохранении санкций США в отношении КНДР. "Санкции будут отменяться, как только будет ясно, что они не в состоянии применять ядерное оружие (...) Мы сделаем это настолько быстро, насколько это возможно технически. Я читал о страшных сказках, что этот процесс затянется на 15 лет, но я в это не верю", - цитирует Трампа "Интерфакс".

Кроме того, он пообещал, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова в случае, если дальнейший переговорный процесс с КНДР будет идти должным образом. "Мы приостановим военные учения, что сохранит нам огромную сумму денег, до тех пор, пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно", - сказал Трамп.

Президент США также принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян - "в подходящее время", а лидер КНДР - Вашингтон - "немного позднее". Трампу и Киму на закуску во время рабочего ланча подали коктейль из креветок с авокадо и зеленым манго. Основным блюдом ланча были говяжьи ребрышки и свинина с жареным рисом Янчжоу и тушеная треска под соей. На десерт были крем Ганаш из темного шоколада, ванильное мороженое и выпечка.

По данным издания, когда лидеры двух стран сели за стол, американский президент обратился к фотографам с просьбой сделать, так чтобы они выглядели "милыми, красивыми и стройными".

President Trump and Kim Jong Un sit down for a working lunch during the historic summit. pic.twitter.com/jdcEpoqyge — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 12 июня 2018 г.

По словам эксперта по языку тела Поа Боросса, в ходе встречи Ким Чен Ын чувствовал себя гораздо увереннее Трампа и контролировал все пространство. В качестве подтверждающего примера Боросс привел тот факт, что лидер КНДР спокойно выдержал предложенный ему темп прогулки, в то время как Трамп, нервно перебирал пальцами и проявлял определенную нетерпеливость.

Подготовка к исторической встрече лидеров США и КНДР была долгой и сложной - еще несколько месяцев назад Трамп и Ким обменивались взаимными оскорблениями и грозили друг другу ядерной войной. В конце мая Дональд Трамп направил письмо Ким Чен Ыну с отказом от саммита из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна.

При этом президент США подчеркивал, что будет готов встретиться с лидером КНДР в будущем.

В июне адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, якобы Ким просил Вашингтон о встрече с президентом США Дональдом Трампом "на коленях".

"Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которую его следует поставить", - сказал Джулиани.