Трамп назвал главного врага США

Президент США Дональд Трамп считает, что фейковые новости являются главным врагом американского государства.

Неправдивые сведения легко распространяют дураки, написал глава государства в Twitter.

"Смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они очень стараются преуменьшить значение сделки с Северной Кореей. 500 дней назад, когда казалось, что вот-вот разразится война, они бы умоляли об этом соглашении", — отметил глава Штатов.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялся первый саммит США — КНДР, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года. Мероприятие началось с рукопожатия лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Узнать больше о переговорах можно здесь.