В промо-ролике Первого канала российского телевидения, выпущенном к церемонии открытия мирового футбольного первенства, панораму посольства Великобритании в столице РФ заменили изображением собором святого праведного воина Федора Ушакова (известного флотоводца времен Екатерины II – "Главред"".

Как считают эксперты, пейзаж посольства Великобритании, находящегося на Смоленской набережной Москвы, был заменен на кафедральный собор Саранской епархии (Республика Мордовия) путем компьютерного монтажа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кремле перечислили, какие страны не решились бойкотировать ЧМ-2018.