Омбудсмены России и Украины посетят Сенцова вдвоем

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмилва Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова посетят украинского режиссера Олега Сенцова в Салехарде вдвоем.

Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на эфир "России 1".

"Предварительная встреча уже позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского", - заявила Москалькова.

Омбудсмены также обменялись графиками посещений и ждут согласования от соответствующих госорганов. Точные даты определены не были.

Ранее уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию для встречи с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.