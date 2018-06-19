В Кремле намекнули, что нужно сделать Сенцову ради свободы

В Кремле ответили деятелям культуры, которые просили помиловать режиссера Олега Сенцова.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации", — цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Однако при этом Песков не исключил возможности помилования режиссера вообще: он подчеркнул, что осужденный должен инициировать решение вопроса о помиловании лично.

Также представитель Кремля уточнил, что в администрации президента РФ видели сообщения СМИ об обращении деятелей культуры.

Под этим обращением подписались: режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, а также глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе, телеведущий Владимир Познер, главный редактор журнала L'Officiel Russia Ксения Собчак и актриса Чулпан Хаматова.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Незаконно осужденный писал родным из колонии, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В июне президент Петр Порошенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, лидер Украины подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных. Главы государств договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.