У Сенцова ответили на слова российского омбудсмена о "лечебном голодании"

Украинский режиссер Олег Сенцов, который уже более месяца голодает в российской тюрьме, опроверг слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о "лечебном голодании" и набирании веса.

"Очевидно, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (России) Анатолий Сак, который регулярно посещает Сенцова", - цитирует "Радио Свобода" адвоката украинского узника Дмитрия Динзе.

Защитник Сенцова рассказал со слов своего подзащитного, что Сак недавно фотографировал его, однако отказался передать снимки уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой во время ее визита в Россию.

"Ежедневно Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему капают капельницу с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Никакое голодание он не прекращал", – рассказал Динзе.

Напомним, резонанс вызвало высказывание, когда уполномоченный Российской Федерации по правам человека — Татьяна Москалькова — заявила, что у незаконно осужденного в стране украинского режиссера Олега Сенцова "фактически лечебное голодание получается".