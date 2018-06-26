"Сразу повылазил весь наш долбо**изм". На росТВ ведущий выматерился в прямом эфире

Ведущий вечерней телепередачи "Время покажет" на российском "Первом канале" Артем Шейнин в прямом эфире произнес нецензурное слово, обсуждая реакцию российских болельщиков на разгромный проигрыш сборной РФ сборной Уругвая в третьем туре группового раунда мирового футбольного первенства.

Соответствующая видеозапись была опубликована на портале YouTube. Шейнин жаловался зрителям – мол, когда сборная побеждала, "энергетика" в студии была гораздо лучше.

"Даже все вибрировало. А сейчас заходишь в студию, а тут все изогнулись. Как же красота игры, восторг?", — посетовал ведущий. Затем он поведал историю о своей беседе с приятелем, который был в день игры в Волгограде. "Он пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира сразу повылазил весь наш долбо**изм. Ой, пиииип", — опешил от собственного конфуза Шейнин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что весной нынешнего года Шейнину за границей плюнул в лицо десантник-ветеран АТО.