В России в ДТП погибли и пострадали украинцы — СМИ

В воскресенье, 8 июля, утром под российским городом Орел на объездной дороге столкнулись фура и микроавтобус, погибли два человека, а пять — получили травмы.

Авария произошла в 6:16 на ул. Итальянская, пишет ТАСС со ссылкой на данные единой дежурно-диспетчерской службы.

По сведениям источника агентства в экстренных службах Орловской области, в ДТП погибли и пострадали украинцы.

"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины. Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу", — отмечается в материале.

Напомним, в начале июня в Тульской области РФ попал в аварию пассажирский микроавтобус, в котором ехали украинцы, пострадали три человека. Узнать больше об инциденте можно здесь.