Аксессуары для "защиты от 5G" оказались радиоактивными – в интернете продавали опасный товар

Браслеты для защиты от 5G", которые продаются в интернете, оказались радиоактивными / Фото pixabay.com

Аксессуары, которые продают в интернете якобы для защиты от мобильных сетей 5G оказались радиоактивными.

Об опасности в отношении десяти таких товаров предупредил голландский регулятор по вопросам ядерной и радиационной безопасности ANVS, пишет BBC.

Потребителям рекомендовали не покупать такие предметы. Длительное ношение подобных аксессуаров может быть опасным для здоровья.

Отмечается, что радиоактивными оказались некоторые браслеты, подвески и маски для сна. Опасным оказался даже один из видов браслетов, предназначенных для детей.

В Нидерландах уже установили всех продавцов таких радиоактивных украшений и сообщили им об опасности их продукции. Теперь продавцы обязаны проинформировать об этом покупателей.

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Также в BBC напомнили, что, по данным ВОЗ, сеть 5G безопасна и не представляет вреда для здоровья. По влиянию на организм человека она не отличается от 3G или 4G, которые используются уже длительное время.

Ранее сообщалось, что в Украине обнаружили 4,5 тыс. опасных детских игрушек. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, инспекция провела 452 проверки и определила, что все изъятые товары не соответствуют нормам законодательства.

Кроме этого, в Украине появились опасные детские игрушки. Это китайские игрушечные лягушки из серии зверьки малыши, которые содержат огромное количество свинца. Его в 164 раза больше допустимой нормы. При этом есть необходимая документация о безопасности товара.

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