У Тихановской рассказали, посадят ли в тюрьму Лукашенко в случае прихода к власти

У Тихановской не исключили привлечения Лукашенко к уголовной ответственности / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко может быть привлечен к уголовной ответственности после того, как он покинет пост главы государства. Речь идет не только о Лукашенко – любой человек в случае доказательства его вины может столкнуться с аналогичной ситуацией.

Об этом заявила представитель кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова в эфире Эхо Москвы.

По ее словам, не имеет значения, какой пост занимает человек, так как если он действительно совершил противозаконные действия, его должна ожидать ответственность за свои поступки.

"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - подчеркнула Ковалькова.Читайте также"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями

Отметим, согласно законодательству Беларуси, президент страны обладает неприкосновенностью в течение всего срока исполнения своих обязанностей.

Напомним, Тихановская сделала заявление о создании координационного совета и призывает власть передать рычаги управления государством мирным путем.

Ранее Александр Лукашенко не исключил, что уйдет с поста президента уже через год или два года, а для сменяемости власти предложил изменить Конституцию страны.