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Алиев спрогнозировал возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану

14 октября 2020, 17:05

На Южном Кавказе изменится стратегическая картина, считает Ильхам Алиев.

алиев
После завершения конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан и Турция станут еще сильнее - Алиев/ president.az

После завершения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе ожидается восстановление территориальной целостности Азербайджана и усиление позиций Баку в регионе. Единство Азербайджана и Турции еще сильнее укрепится.

Об этом заявил президент азербайджанского государства Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

По его словам, как только закончится нагорно-карабахский конфликт, роль Азербайджана в региональных процессах усилится. Также укрепится и сотрудничество Баку с Анкарой.

"Естественно, еще более укрепится турецко-азербайджанское единство, что имеет жизненно важное значение и для Турции, и для Азербайджана", - полагает Алиев.

Как утверждает глава государства, в Баку не хотят опережать события, однако ожидают реализацию новой для региона стратегической картины – Нагорный Карабах вернется Азербайджану, а соотношение сил на Южном Кавказе изменится. Это приведет к усилению позиций Баку и Анкары.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях

"Мы уже начали думать об этом, но не хотим опережать события. Пусть решится этот вопрос, будет восстановлена наша территориальная целостность, после этого начнется новый период для Азербайджана, для региона, изменится соотношение сил, и, считаю, Турция и Азербайджан станут еще сильнее", - подчеркнул Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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