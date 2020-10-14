Алиев спрогнозировал возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану

На Южном Кавказе изменится стратегическая картина, считает Ильхам Алиев.
После завершения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе ожидается восстановление территориальной целостности Азербайджана и усиление позиций Баку в регионе. Единство Азербайджана и Турции еще сильнее укрепится.
Об этом заявил президент азербайджанского государства Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haberturk.
По его словам, как только закончится нагорно-карабахский конфликт, роль Азербайджана в региональных процессах усилится. Также укрепится и сотрудничество Баку с Анкарой.
"Естественно, еще более укрепится турецко-азербайджанское единство, что имеет жизненно важное значение и для Турции, и для Азербайджана", - полагает Алиев.
Как утверждает глава государства, в Баку не хотят опережать события, однако ожидают реализацию новой для региона стратегической картины – Нагорный Карабах вернется Азербайджану, а соотношение сил на Южном Кавказе изменится. Это приведет к усилению позиций Баку и Анкары.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях
"Мы уже начали думать об этом, но не хотим опережать события. Пусть решится этот вопрос, будет восстановлена наша территориальная целостность, после этого начнется новый период для Азербайджана, для региона, изменится соотношение сил, и, считаю, Турция и Азербайджан станут еще сильнее", - подчеркнул Алиев.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженные действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вспыхнули утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку объявили о начале контрнаступательной военной операции.
- Азербайджан по-прежнему поддерживает Турция. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что США, Россия и Франция должны завершить переговоры по Нагорному Карабаху и обеспечить передачу территории Азербайджану.
- Россия не согласна с позицией Баку и Анкары и допускает ввод "российских наблюдателей" в Нагорный Карабах с разрешения Армении и Азербайджана.
- Москва проверяет информацию о ракетном ударе Азербайджана по военному объекту в Армении. Ереван состоит в ОДКБ – Россия является гарантом защиты страны от внешней интервенции.