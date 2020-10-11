Алиев заявил о договоренностях по выводу войск Армении из Нагорного Карабаха

Режим Пашиняна достаточно уязвим, поэтому мы не требуем полной капитуляции Еревана - Алиев / president.az

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК.

По словам азербайджанского президента, Баку не требует от Еревана абсолютных уступок, поскольку в Азербайджане понимают слабость правления Никола Пашиняна в Армении. Однако в согласованном в рамках переговоров заявлении речь идет о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха.

"В рамках консультаций мы не пошли на то, чтобы требовать от них за столом переговоров полной капитуляции. Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим... Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано. Но это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории", - сказал Алиев.Читайте также"Армения должна смириться": Алиев назвал условия перемирия в Нагорном Карабахе

Также он подчеркнул, что в договоренностях зафиксирована последовательная деоккупация Арменией 7 районов, которые принадлежат Азербайджану.

Конфликт в Нагорном Карабахе