Алиев заявил о договоренностях по выводу войск Армении из Нагорного Карабаха

В Баку готовы начать переговоры с Ереваном по вопросу деоккупации Нагорного Карабаха.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК.
По словам азербайджанского президента, Баку не требует от Еревана абсолютных уступок, поскольку в Азербайджане понимают слабость правления Никола Пашиняна в Армении. Однако в согласованном в рамках переговоров заявлении речь идет о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха.
"В рамках консультаций мы не пошли на то, чтобы требовать от них за столом переговоров полной капитуляции. Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим... Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано. Но это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории", - сказал Алиев.Читайте также"Армения должна смириться": Алиев назвал условия перемирия в Нагорном Карабахе
Также он подчеркнул, что в договоренностях зафиксирована последовательная деоккупация Арменией 7 районов, которые принадлежат Азербайджану.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Обострение вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима перемирия, после чего в Баку начали контрнаступательную операцию.
- В результате мирных переговоров Баку и Еревана в зоне конфликта в НКР должно было наступить перемирие с 12:00 10 октября, однако стороны выступили с обвинениями в срыве режима прекращения огня.
- Глава непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян пообещал в случае срыва Азербайджаном перемирия обратиться к Армении с просьбой признать независимость НКР.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян по всему миру просить международное политическое сообщество о придании Нагорному Карабаху статуса независимого государства.