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Армия Украины бьет оккупантов: Россия атакует, но не может прорвать оборону – разведка Британии

23 апреля 2022, 09:31

Оккупанты РФ не смогли установить контроль над воздушным пространством ни в одной из областей Украины.

ВСУ
Контратаки ВСУ препятствуют усилиям российских войск по оккупации Украины - британская разведка / Макс Левин

Российские оккупационные подразделения за последние 24 часа не смогли существенно продвинуться на территории Украины. Украинские войска успешно контратакуют противника и препятствуют реализации вражеских планов. Военно-воздушные и морские силы России не могут установить контроль ни в одной из областей, поскольку наша оборона действует эффективно. В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, что замедляет наступление оккупантов на Донбассе. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно данным нового отчета британской разведки, несмотря на активизацию боевых действий в Украине со стороны России, враг за последние 24 часа не смог добиться серьезных успехов. Контратаки ВСУ препятствуют усилиями оккупационных войск.

Читайте такжеРоссия перебрасывает войска с Беларуси на Донбасс: в ГУР раскрыли планы наступления оккупантовТакже указывается, что Россия ни в одном из регионов не может получить преимущество в воздухе и на море. Это мешает добиться существенного прогресса в наступлении.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", - отмечается в отчете.

В британской разведке подчеркнули, что, несмотря на заявления Москвы о, дескать, взятии под контроль Мариуполя, в городе по-прежнему идут ожесточенные боевые столкновения, которые еще больше замедляют наступления российской оккупационной армии на Донбассе.

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Наступление России на Донбассе

Президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что Россия начала наступление на Донбасс. Оккупанты стянули большое количество военное техники и живой силы в регион. Однако украинские войска намерены защищать свою землю.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Россия ставит перед собой несколько задач на Донбассе. Среди них установление контроля над Рубежным, Попасной Северодонецком, продвижение в сторону Славянска и Краматорска на Изюмском направлении, движение в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонской области.

Советник руководителя МВД Вадим Денисенко сказал, что Украину из-за наступления России ожидают тяжелые несколько дней или недель. Боевые действия в регионе определят дальнейший ход войны. Захватчики собираются прорваться в направлении Краматорска и Славянска, враг верит, что ему удастся осуществить блицкриг к 9 мая.

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