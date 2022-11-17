Армия Украины наступает на Луганщине и пытается перерезать оккупантам авто и ж/д сообщения – ISW

ВСУ разрушают логистику оккупантов РФ в Луганской области - ISW / 10-я горно-штурмовая бригада (иллюстративное фото), УНИАН

Силы обороны Украины наступают на позиции оккупационных войск России в направлении Сватового и Кременной Луганской области. Украинские силы пытаются перерезать захватчикам автомобильное и железнодорожние сообщения. Российские оккупанты утверждают, что ВСУ атакуют по всей линии фронта от Попасной на Луганщине до участка на Харьковщине. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Согласно данным ISW, украинские войска ведут наступление в Луганской области в районе Сватово и Кременной. Минобороны агрессора сообщало, что авиаудары войск РФ якобы помешали ВСУ штурмовать участок в 20 километрах северо-западнее Сватового вблизи Берестового, Колесниковки Харьковской области и Новоселовского на Луганщине.

Российские пропагандисты утверждали, что украинские войска пытались перекрыть участок автомобильной и железной дороги в 14 километрах северо-западнее Сватового вблизи Куземовки.

Кроме того, американские специалисты ссылаются на российских боевиков, в рядах которых заявили о наступлении ВСУ по всей линии от Попасной на Луганщине до участка на Харьковщине.

"Источник БАРС-13 (Боевой резерв России) ссылался на офицера "ЛНР", который утверждал, что украинские войска начали наступление по всей линии от Попасной Луганской области до Харьковской области и накапливают танковые группы. Также украинские силы накапливаются вдоль линии Орлянка-Уютное- Сватово к северо-западу от Сватового, готовясь к предстоящему большому наступлению, хотя ISW не дает никаких оценок относительно заявлений по поводу будущих украинских операций", - подчеркивается в Институте изучения войны.

Война России против Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал о том, что Россия поставила своим оккупантам задачу захватить все районы Донбасса.

Москва хочет показать "победу" своему населению. Поэтому враг настолько упорно действует на Донецком направлении.

Также Череватый отметил, что силы обороны Украины продолжают освобождение населенных пунктов на Сватовском направлении Луганской области. Россияне пытаются контратаковать и несут большие потери. Они также атакуют на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но не могут прорвать оборону ВСУ.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ освободили уже 12 населенных пунктов в регионе. Территории возвращаются с трудом. У России было время для подтягивания резервов и усиления мобилизованными.

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