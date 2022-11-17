УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Армия Украины наступает на Луганщине и пытается перерезать оккупантам авто и ж/д сообщения – ISW

17 ноября 2022, 12:18

ВСУ проводят активные контрнаступательные действия в районе Сватово и Кременной Луганской области, сообщили эксперты Института изучения войны.

ВСУ, войска РФ
ВСУ разрушают логистику оккупантов РФ в Луганской области - ISW / 10-я горно-штурмовая бригада (иллюстративное фото), УНИАН

Силы обороны Украины наступают на позиции оккупационных войск России в направлении Сватового и Кременной Луганской области. Украинские силы пытаются перерезать захватчикам автомобильное и железнодорожние сообщения. Российские оккупанты утверждают, что ВСУ атакуют по всей линии фронта от Попасной на Луганщине до участка на Харьковщине. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Согласно данным ISW, украинские войска ведут наступление в Луганской области в районе Сватово и Кременной. Минобороны агрессора сообщало, что авиаудары войск РФ якобы помешали ВСУ штурмовать участок в 20 километрах северо-западнее Сватового вблизи Берестового, Колесниковки Харьковской области и Новоселовского на Луганщине.

Российские пропагандисты утверждали, что украинские войска пытались перекрыть участок автомобильной и железной дороги в 14 километрах северо-западнее Сватового вблизи Куземовки.

Кроме того, американские специалисты ссылаются на российских боевиков, в рядах которых заявили о наступлении ВСУ по всей линии от Попасной на Луганщине до участка на Харьковщине.

"Источник БАРС-13 (Боевой резерв России) ссылался на офицера "ЛНР", который утверждал, что украинские войска начали наступление по всей линии от Попасной Луганской области до Харьковской области и накапливают танковые группы. Также украинские силы накапливаются вдоль линии Орлянка-Уютное- Сватово к северо-западу от Сватового, готовясь к предстоящему большому наступлению, хотя ISW не дает никаких оценок относительно заявлений по поводу будущих украинских операций", - подчеркивается в Институте изучения войны.

Война России против Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал о том, что Россия поставила своим оккупантам задачу захватить все районы Донбасса.

Москва хочет показать "победу" своему населению. Поэтому враг настолько упорно действует на Донецком направлении.

Также Череватый отметил, что силы обороны Украины продолжают освобождение населенных пунктов на Сватовском направлении Луганской области. Россияне пытаются контратаковать и несут большие потери. Они также атакуют на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но не могут прорвать оборону ВСУ.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ освободили уже 12 населенных пунктов в регионе. Территории возвращаются с трудом. У России было время для подтягивания резервов и усиления мобилизованными.

Смотрите видео ТСН - Зеленский заявил, что на Донбассе идут ожесточенные бои

Другие новости:

ВСУ войска России новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:35

Сергей Писаренко и Евгений Никишин ушли с Дизель Студио и теперь топят за Путина

12:18

Армия Украины наступает на Луганщине и пытается перерезать оккупантам авто и ж/д сообщения – ISWВидео

12:04

Жена Виктора Павлика с годовалым ребенком попала в ДТП

11:44

Намек, что ЧФ РФ будет худо: в Литве купили морской дрон для Украины и дали ему символичное название

11:39

58-летний Брэд Питт "выгулял" новую пассию, младше него на 30 лет

Реклама
11:14

Ставят "зубы дракона" против ВСУ: войска РФ готовятся к "обороне" под Мелитополем и Бердянском

11:14

Что купить в Черную пятницу – популярные категории товаров новости компании

11:11

Украина вернет все территории включая Крым в мае-июне 2023-го – генерал МаломужВидео

11:01

Боль взять под личный контроль: из-за чего раскалывается головаВидео

10:52

Россия бомбит газодобычу Украины и Южмаш - Шмыгаль

10:34

"5 кг украинского счастья": в Сети показали, как вылечили опаленного обстрелами на Киевщине котаВидео

10:01

Масштабная воздушная тревога: оккупанты ударили по Украине ракетами и "мопедами", есть "прилеты"

09:46

Украину 17 ноября из-за резкого похолодания ждут плановые и аварийные отключения светаВидео

09:45

Зимой могут отключать свет на 10-12 часов: нардеп назвал условия для самого плохого сценария

09:25

Гороскоп на сегодня 17 ноября: Раки будут думать о будущем, а Рыбы – нервничать

09:20

Падение ракеты на польскую территорию: почему тормозят СШАмнение

09:07

Война в Украине закончится за столом переговоров, однако все решится на поле боя – СтолтенбергВидео

08:33

Путин был на шаг от потери власти: СМИ рассказали о заговоре в РФ после удара ракетой по ПольшеВидео

08:30

"Республиканцы" побеждают в Палате представителей: Байден заявил, что готов с ними работатьВидео

08:15

Как может испортиться мед и что нужно сделать, чтобы продукт не забродил

Реклама
08:00

Варшава могла бы разместить ПВО в Украине, чтобы закрыть небо над границей - польский генералВидео

07:41

Зимой ВСУ будут бить войска РФ на поле боя, Украина не даст России передышки – ПентагонВидео

07:30

"На чем ездить, чем звонить?": пропагандисты устроили истерику из-за того, что РФ ничего не производитВидео

07:05

Как выглядеть ухоженной без макияжа: 10 простых советов

06:43

Взрыв ракеты в Польше: ответственность за инцидент лежит на РФ - ТрюдоВидео

06:26

Западу уже поздно бояться: это мировая войнамнение

05:00

Как развить в себе харизму и стать невероятной личностью

04:30

Как вернуть свежесть полотенцам: 5 действенных способов для борьбы с неприятным запахом

04:00

Международный день студента: прикольные открытки и поздравления

03:50

Зачем в воду для полов бросать 3 ложки соли: ответ, который удивит всехВидео

03:40

В Украину ворвется снежный циклон: синоптики предупредила о похолоданииВидео

03:31

Гороскоп на декабрь 2022 для Овнов: что принесет первый месяц зимыВидео

03:20

Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый годВидео

03:04

Алая королева: Надежда Мейхер показала сочные изгибы в дразнящем воображение платье

02:40

"Путин боится, что с ним что-то произойдет": Климкин рассказал, почему Путин не поехал на G20Видео

02:02

Сняла даже купальник: Волочкова показала, как ее парит мужик в банеВидео

02:00

Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак загипнотизировала глубоким сдобным декольте

01:00

Гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: неопределенность для Овнов и брак для Тельцов

00:51

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

00:01

Освобождение Крыма военным путем маловероятно: генерал Милли назвал более реалистичный вариантВидео

Реклама
16 ноября, среда
23:27

"Может быть достаточно неприятно": оккупанты пошли в наступление в Запорожской области - АрестовичВидео

23:20

Неделя будет самой тяжелой: жителей Киевской области призвали готовиться к долгим отключениям света

23:15

Почему россияне сознательно ударили по Польшемнение

22:45

"На восстановление нужны месяцы": в Раде рассказали, сколько украинцы будут сидеть без светаВидео

22:38

Роман Цимбалюк. Россияне, не торопитесь радоваться!Видеоблоги

22:34

Как стирать мягкие игрушки в машинке и вручную: "золотые" правила для разных видов

22:18

Зеленский дал пресс-конференцию: ключевые тезисы о Польше, белорусах и Путине

22:15

"Дойдут до Лисичанска": РФ уже перебросила войска из Херсона на Донбасс – экспертВидео

21:59

Отключения света: Украина разработала параллельную сеть поставок электричества - ЗеленскийВидео

21:44

Никто не узнал актрису: звезда сериала Сваты ужаснула внешним видомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять