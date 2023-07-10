"Атака РФ захватит гораздо больше": Маск сделал скандальное заявление о войне

Американский миллиардер Илон Маск считает, что в случае якобы "провала контрнаступления ВСУ", наступление российских оккупантов, дескать, "будет продуктивным".

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Россия выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равны - Маск / Коллаж: Главред, фото: Instagram И. Маска, Минобороны РФ

Основатель корпорации SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что страна-оккупант Россия, мол, "выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равны". По его мнению, если контрнаступление ВСУ якобы "провалится", то "контратака РФ захватит гораздо больше территории".

"Цвет украинской и российской молодежи долгое время погибал в окопах почти без территориальных достижений. Какая бы сторона ни пошла в наступление на прочно укрепленные позиции, потеряет гораздо больше солдат", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

По словам Маска, численность оккупационной армии России превышает ВСУ в соотношении 4:1. Из этого он сделал вывод, согласно которому, мол, "Россия выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равны".

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Также он добавил, что если контрнаступление ВСУ якобы "провалится", российские захватчики в ответной атаке, дескать, "захватят гораздо больше территории".

"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому большого наступления не было", - подчеркнул Илон Маск.

Ранее в Сети произошла перепалка между Илоном Маском и писателем Стивеном Кингом. Писатель предложил Маску отправить 8 долларов в фонд Притулы, а Маск в ответ сказал, что он пожертвовал в помощь Украине 100 миллионов долларов и спросил у Кинга, а сколько отдал он.

К слову, до этого Маск, который отныне является владельцем Twitter, заявил, что компания отказывается удалять сообщение замглавы Совбеза страны-агрессора РФ Медведева об "исчезновении Украины". По его словам, "все новости в определенной степени являются пропагандой".

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