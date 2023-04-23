"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

Знаменитости поспорили на тему помощи Украине.

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Илон Маск ответил Стивену Кингу / Facebook/elonreevesmusk, Facebook/stephenkingwriter

В Сети произошла перепалка между скандальным американским миллиардером Илоном Маском и знаменитым писателем Стивеном Кингом.

Знаменитости поспорили на тему помощи Украине. При этом они обменялись взаимными колкостями.

Ранее Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску перечислить благотворительному фонду Сергея Притулы деньги, которые тратятся на синюю галочку верификации страницы писателя в соцсети.

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"Я думаю, что Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизни в Украине. Это всего 8 долларов, поэтому, возможно, Маск мог бы добавить немного больше", — написал Кинг.

Сообщение Стивена Кинга / @StephenKing

Ответ Илона Маска

Илон Маск в ответ напомнил о том, что уже пожертвовал в помощь Украине круглую сумму.

"Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал?" — написал Маск в ответ Стивену Кингу.

Илон Маск ответил Стивену Кингу / @StephenKing

В чем причина скандала

После того, как Маск купил Twitter, компания ввела платную услугу "синяя галочка" (Twitter Blue). 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки верификации с аккаунтов пользователей, которые не подписались на услугу Twitter Blue, плата за которую составляет 8 долларов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что скандальный американский миллиардер Илон Маск сел в лужу, комментируя события в Украине. Маск пафосно заявил о том, что Революция Достоинства в Украине якобы была "переворотом".

Ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

Позже стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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