"Поллитр нормальный": в РФ суд принял громкое решение по делу известного украинского журналиста

Айдер Муждабаев / Скриншот

В пятницу, 26 июня, в Москве суд дал санкцию на арест журналиста, заместителя генерального директора телеканала ATR Айдера Муждабаева.

Журналиста в РФ обвиняют в призывах к захвату российских граждан для обмена на осужденного украинского политзаключенного Олега Сенцова, передает Интерфакс.

В сообщении отмечается, что судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаева меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, а срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции.

Отметим, что на сообщение о своем заочном аресте Муждабаев отреагировал в Facebook.

"Москва. Из Басманного суда привезли в СИЗО Лефортово. Первые минуты ареста… Поллитр нормальный", - прокомментировал Муждабаев решение московского суда.

Кроме того, соответствующий пост Муждабаев проиллюстрировал фото с бутылкой украинского пива.

/ Фейсбук А.Муждабаева

Напомним, ранее Следственный комитет России объявил Муждабаева в международный розыск.

В РФ Муждабаева обвинили в призывах к терроризму.